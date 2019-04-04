МИД прокомментировал слова генсека НАТО о Сталине

Замглавы МИД Александр Грушко прокомментировал заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд с Иосифом Сталиным Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство*».

«В Норвегии, которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда», – заявил Грушко, передает РИА «Новости».

В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Конгрессе США поставил в один ряд террористическую организацию «Исламское государство*», Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав их врагами свободы.

В марте генсек НАТО вспоминал о Сталине во время визита в Грузию, тогда он сказал, что в свое время Сталин не желал вступления в НАТО Норвегии, но это произошло, так произойдет и вступление Грузии сейчас.