Россиян арестовали в Грузии по делу о наркотиках

Трое граждан России арестованы МВД Грузии за реализацию наркотиков через Интернет, им грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным МВД Грузии, граждане России, создавшие организованную группу наркореализаторов, устраивали тайники с наркотиками в Тбилиси по различным адресам, фотографировали их и размещали в интернете для дальнейшего сбыта.

Во время обысков по местам проживания задержанных правоохранители обнаружили наркотики различных видов в больших объемах, приготовленных к реализации.

МВД сообщает, что россияне признали свою вину. Имена задержанных не сообщаются.

Напомним, что между Россией и Грузией нет дипломатических отношений после войны-2008.