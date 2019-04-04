Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 1 копейку – до 63,23 рубля, курс евро снизился на 3 копейки, составив 73,26 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снизился до 69,14 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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