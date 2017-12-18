В Эстонии призвали отменить санкции после уничтожения кильки в России

Главе Эстонии Керсти Кальюлайд следует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы, с таким призывом выступил бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар, комментируя сожжение в России 72 тонн эстонской кильки.

В своем Facebook он сообщил, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные таможней в Ивангороде. Эстонский политик уточнил, что процесс занял три месяца.

«Жаль наших рыбаков. Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить», – подчеркнул он.

На прошлой неделе управление Россельхознадзора По Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям отчиталось об уничтожении более 70 тонн прибалтийской рыбы.

В конце 2017 года газета ВЗГЛЯД писала, что Россия преодолела «шпротовую зависимость» от Прибалтики.

В среду в Кремле подтвердили, что президент Владимир Путин планирует провести встречу со своей эстонской коллегой Керси Кальюлайд в Москве 18 апреля.