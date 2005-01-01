Белый дом продолжит уговаривать Берлин изменить позицию по проекту «Северный поток – 2», заявила глава отдела политического планирования Госдепа Кайрон Скиннер.

Скиннер заявила, что американской стороне понятны доводы Берлина, но США «приводят свои», передает ТАСС.

В Госдепе отметили, что Вашингтон «предлагает странам ставить свои национальные интересы на первое место», но может пытаться убедить союзников думать об этих интересах «иначе», а также «выстраивать свои интересы в соответствии с общими вызовами».

Скиннер подчеркнула, что «доктрина Трампа открыта для обсуждения», но в одночасье решить проблемы не получится.

Напомним, «Северный поток – 2» построен на 37%. Тем временем Россия обошла Америку на рынке СПГ.

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