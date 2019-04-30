Украинские власти объяснили появление карты без Крыма в аэропорту Киева

Министерство информационной политики Украины объяснило, почему в международном аэропорту «Борисполь» под Киевом был показан ролик с изображением карты страны без Крыма.

«По поводу некорректного изображения карты Европы в проморолике, который демонстрировался в аэропорту «Борисполь», Министерство информационной политики Украины сообщает, что из-за технического сбоя в конечном варианте ролика осталась карта, взятая с фотостоков», – передают «Украинские новости» сообщение министерства.

Отмечается, что на карте нет также Турции, стран Прибалтики, Дании и Крыма.

Министерство также уточнило, что ролик показали всего несколько раз, после чего сняли с ротации.

Ведется служебное расследование о причинах сбоя.

Ранее сообщалось, что украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик с картой Украины без Крыма.