Владивосток поздравил Севастополь с 75-летием со дня освобождения от фашистов

Во флешмобе, посвященном 75-летию со дня освобождения Севастополя от фашистских захватчиков, поучаствовали более 400 жителей Владивостока.

На Корабельной набережной Владивостока собрались порядка 400 человек. Они исполнили песню Александра Городницкого «Севастополь останется русским». Еще один куплет для этой песни сочинил приморский поэт Олег Матвеев, также была создана новая аранжировка, сообщает ОТВ.

«Акция, к которой присоединились школьники, студенты, ветераны посвящена 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских войск и событиям «Крымской весны», – пояснил сотрудник Морского государственного университета Олег Матвеев.

Председатель Краевого совета ветеранов Дмитрий Григорович отметил, что флэшмоб, кроме Владивостока, проводят еще пять городов: Астрахань, Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград и Южно-Сахалинск.

«В каждом прозвучит свой оригинальный четвертый куплет», – сказал он.