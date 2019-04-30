Зеленский встретился с митрополитом ПЦУ

Избранный президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с предстоятелем так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием.

Диалог проходит в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве, передает УНИАН.



О встрече с Зеленским Епифаний сообщил в Twitter.

«Встретился с избранным президентом Владимиром Зеленским. Молюсь, чтобы Бог дал новому главе государства сил выдержать груз ответственности за единство Украины. Должны вместе беречь и приумножать то, что украинцы уже получили», – написал предстоятель.

Ранее Зеленский назвал томос «термосом» в одном из своих выступлений студии «Квартал 95». На шоумена обрушивался шквал критики, в том числе со стороны действующего президента страны Петра Порошенко.

Лидер украинских раскольников и «почетный патриарх» ПЦУ Филарет позже рассказал об извинениях Зеленского за шутку над томосом.