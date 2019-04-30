МИД рассказал о перспективах договора о торговле оружием

Перспектива Международного договора о торговле оружием (МДТО) становится все более туманной после высказываний США об отказе от ратификации соглашения, сообщил российский МИД.

«Вашингтон, видимо, больше не намерен делать вид, что он солидарен со своими европейскими партнёрами, что и привело к данному решению администрации США. В результате перспектива универсализации МДТО становится еще более туманной, а само участие в этом «клубе» без таких крупнейших «игроков» на рынке вооружений, как США, Россия, Индия и Китай превращается в формальность», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипведомства.

Вместе с тем в МИД отметили, что у документа существует множество изъянов. «Это – отсутствие запретов на передачи вооружений негосударственным структурам, неуполномоченным правительством конкретного государствам, и на производство вооружения без лицензий или по просроченным лицензиям страны – правообладателя», – пояснили в министерстве.

Эти недостатки могут привести к тому, что оружие попадет в руки террористов и преступников, что дестабилизирует обстановку в «горячих точках», отметили в МИД.

«В российском законодательстве все эти важные моменты должным образом предусмотрены. Поэтому присоединяться к априори ущербному договору считаем неправильным», – подчеркнули в министерстве.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из международного договора о торговле оружием. Позднее в администрации Белого дома назвали причины отказа от ратификации соглашения.