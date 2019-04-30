Определены участники очного этапа конкурса «Моя страна – моя Россия»

Заочный этап всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» успешно прошли 405 конкурсантов из 80 субъектов страны, теперь им предстоит защитить проекты на очных мероприятиях в Москве и Екатеринбурге.

Прием заявок по 19 номинациям конкурса проходил с 25 января по 11 апреля. Всего для участия в проекте пришло 34 тыс. 604 заявки, больше всего из Московской (6,48%), Оренбургской (4,23%), Владимирской областей (3,7%), а также Москвы (3,76%) и Свердловской области (3,42%). Заочная экспертиза проектов проходила с 11 по 25 апреля. Участие в ней принимали более 800 экспертов. Каждый проект оценивали не менее трех экспертов, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Отрадно, что высока степень участия студентов именно из региональных вузов. Молодые люди подготовили проекты, предлагающие решения актуальных вопросов социально-экономического развития российских городов и сел – решения тех вопросов, которые у них «на виду» и где возможно их непосредственное личное участие и участие местного сообщества. В этом особая ценность проектов», – отметила замминистра науки и высшего образования, сопредседатель экспертного совета конкурса Марина Боровская.

Она добавила, что в этом году экспертизой работ конкурсантов занимались более 800 специалистов из различных регионов и отраслей. Эксперты старались учесть и региональную специфику конкурсных проектов, и отраслевую направленность.

По словам заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», сопредседателя экспертного совета конкурса Владислава Даванкова, «в этом году в оценке проектов принимали участие 96 участников и финалистов конкурса «Лидеры России». «Для нас очень важно, чтобы между конкурсами, которые поддерживаются и реализуются в рамках платформы «Россия – страна возможностей», развивалось горизонтальное сотрудничество», – заявил Даванков.

Самыми популярными номинациями в этом году стали «Моя педагогическая инициатива» (10,99%), «Моя страна» (8,34%) и «Мое здоровье» (6,58%). Лидерами по количеству заявок стали Центральный федеральный округ (29,26%), Приволжский федеральный округ (24,74%) и Южный федеральный округ (11,46 %).

По словам президента Российской академии образования, сопредседателя экспертного совета конкурса Юрия Зинченко, «профильная номинация «Моя педагогическая инициатива» была введена организаторами по просьбе наставников конкурсантов и педагогов еще в 2013 году». «Куратором этой номинации с 2016 года выступает Российская академия образования. Номинации «Моя семья» и «Мой родной язык» были учреждены РАО в 2018 году. В этом году защита по профильным номинациям Российской академии образования пройдет в рамках Всероссийской педагогической конференции «Проектные практики в области гражданского образования». Мы понимаем, что почти за каждым конкурсантом стоит наставник. И поэтому нам важно, чтобы Российская академия образования стала открытой площадкой для обмена опытом среди педагогов-новаторов, развивающих практики социально-проектной деятельности с детьми и молодежью в российских регионах», – сказал Зинченко.

Первая очная защита проектов в номинации «Интеллектуальная собственность – будущее моей страны» прошла 24 апреля на площадке Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Очные защиты финалистов по другим номинациям пройдут в мае в Москве – на площадках Российской академии образования, мастерской управления «Сенеж» (образовательной площадке АНО «Россия – страна возможностей»), гостиницы «Азимут» (номинация «Моя гостеприимная Россия»), а также в Екатеринбурге на площадке Уральского государственного медицинского университета (номинация «Мое здоровье»). Победителей конкурса объявят на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 8 июня.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» нацелен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел; разработке и реализации проектов, совершенствующих систему управления российскими территориями, а также развивающих экономическую, социальную и научно-педагогическую сферы.

В числе призов: стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В мастерской управления «Сенеж» уже осенью 200 лучших конкурсантов смогут пройти обучение. Участников также ждут образовательные лекции и семинары, на которых они узнают о навыках социально-экономического проектирования и практической реализации проектов.

Конкурс проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет.