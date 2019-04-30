ЕК назвала приоритетное направление Евросоюза на пять лет

Еврокомиссия предлагает сделать приоритетным направлением Евросоюза на пять лет укрепление обороны и безопасности, говорится в документе с рекомендациями ЕК своим преемникам и лидерам ЕС на следующую европейскую пятилетку.

«Действия в будущем должны быть сфокусированы в пяти областях. Первое – это защита Европы. Мы должны продолжать наши усилия по строительству эффективного и действенного Европейского союза в сфере безопасности и Европейского оборонного союза, чтобы оборонное сотрудничество между государствами Европы стало нормой, а не исключением», – отмечается в заявлении, передает ТАСС.

Следующая пятилетка начнется после смены руководства союза в 2019 году. Выборы в Европарламент пройдут 23-26 мая, в октябре сменятся все институты власти ЕС.

Осенью 2018 года с инициативой создания европейских вооруженных сил выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявила, что ЕС необходима собственная армия.