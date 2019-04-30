Напавшего на башкирскую школу подростка отправили на принудительное лечение

Напавшего на школу в Стерлитамаке подростка отправили на принудительное лечение, сообщает региональный СК.

«Судом принято решение о применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, сроком до одного года», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

В 2018 году в Стерлитамаке вооруженный ножом ученик напал на школу. Всего пострадали четверо, включая зачинщика. Также в школе произошло возгорание.

Перед нападением он выложил на странице в соцсети видео из «Колумбайна». Выяснилось, что подросток жаловался на издевательства со стороны одноклассников и сломанную психику.