Прокуратура решила проверить, как губернатор Хакасии избежал службы в армии

Прокуратура Красноярского края обратилась в СК с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах российской армии.

В письменном ответе прокуратуры Красноярского края на запрос из прокуратуры Хакасии указывается, что «до настоящего времени решение в отношении (губернатора Валентина) Коновалова о вынесении заключения о признании его не прошедшим воинскую службу по призыву, не имея на то законных оснований, и зачисления в запас не принято в связи с неявкой его на заседание призывной комиссии», пишет газета «Известия».

Кроме того, «извещение о заседании призывной комиссии по данному вопросу, направленное Коновалову В.О. почтовой связью, им не получено».

Отмечается, что Коновалов не подавал заявление на выдачу военного билета и не получал его.

Напомним, ранее в соцсетях появилось сообщение, что в 2013-2014 годах Коновалов считался уклоняющимся от воинской службы и находился в розыске. Якобы по достижении им 27 лет он был снят с воинского учета. Позже информацию подтвердили в военном комиссариате.

В правительстве Хакасии эти сообщения называли голословными. «Появление этой статьи ... в преддверии 23 февраля – такое ощущение, что (это) заранее спланированная акция. Мы считаем, что это голословное обвинение», – заявляла ТАСС начальник управления пресс-службы и информации главы республики Елена Пересторонина.