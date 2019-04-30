Роскосмос показал танцы балерин в макете МКС

Роскосмос опубликовал видео с танцующими в наземном макете российского сегмента МКС балерин.

Видеозапись опубликована на официальном канале Роскосмоса на YoutTube.

В ролике запечатлена балетная труппа Большого театра и ученики балетной школы-студии Егора Симачева, передает РИА «Новости».

Артисты станцевали в зале с центрифугой, где готовят космонавтов, и в наземном макете российского сегмента станции.

В съемках принял участие российский космонавт Сергей Прокопьев, проходивший тренировку в центрифуге.

10 апреля было представлено первое в истории изображение черной дыры, в РАН заявили, что Россия оказалась «на обочине научного праздника», поскольку российские ученые остались в стороне от открытия.