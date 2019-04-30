Курс доллара вырос на открытии торгов

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 20 копеек и составил 64,66 рубля.

Курс евро поднялся на 24 копейки и достиг отметки 72,33 рубля, передает ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.

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