Капитана приговорили за мошенничество при ремонте АПЛ «Даниил Московский»

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему сотруднику 868-го военного представительства Кириллу Хлыстову – капитану третьего ранга, подписавшему акты о приемке ремонтных работ, которые не были выполнены на 57 кораблях, в том числе на атомной подводной лодке (АПЛ) «Даниил Московский».

Судебный процесс над Хлыстовым проходил в Московском военном гарнизонном суде с января 2019 года. Оглашение приговора заняло у судьи Валерия Гудзенко два часа. Зачитывая решение, судья признал капитана виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и ст. 290 УК («Получение взятки»), передает «Коммерсант».

Судья отметил, что Хлыстов использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы, подписывал договоры и заключения в рамках госборонзаказа из корыстной заинтересованности в получении взяток, чем нанес интересам государства в лице Министерства обороны значительный ущерб.

Расследование вело военное следственное управление (ВСУ) Следственного комитета России (СК) по Западному военному округу.

В декабре 2010 года Минобороны заключило с АО «Центр судоремонта «Звездочка», расположенным в Северодвинске, госконтракт на сервисное обслуживание и ремонт кораблей ВМФ. Тогда же «Звездочка» договорилась с гендиректором ОАО ПГ «Новик» Алексеем Лященко (с 2016 года – депутат Госдумы от «Единой России») о проектном и техническом сопровождении указанных работ, целью которых было продление сроков эксплуатации кораблей Северного флота.

Для этого, по версии следствия, Лященко дал указание финансовому директору ОАО ПГ «Новик» Александру Созанскому создать фирму для работ в рамках гособоронзаказа.

В конце марта 2011 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано ООО «Ленремпроект», принимать работы которого должно было 868-е военное представительство.

Однако, получая деньги от «Звездочки», «Ленремпроект» работы фактически не выполнял. Руководство подрядчика обналичивало средства и возвращало Созанскому, который, в свою очередь, откатывал капитану Хлыстову около 2% за каждый контракт.

В результате с 2011 по 2014 год через «Ленремпроект» за якобы техническое обслуживание атомной подводной лодки «Даниил Московский» прошло 719,25 тыс. рублей и еще 20,78 млн рублей за ремонт других 57 кораблей Северного флота, заключения по которым подписал Хлыстов.

Нанесенный действиями капитана ущерб Минобороны составил 21,6 млн рублей, которые были распределены между подельниками. При этом сам Хлыстов, как следует из показаний Александра Созанского, получил от него еще четыре взятки в размере 1,68 млн рублей, 685 тыс. рублей, 339 тыс. рублей и 487 тыс. рублей за согласование фиктивных договоров.

Отмечается, что о махинациях стало известно еще в 2017 году, когда финдиректор «Новика» Александр Созанский сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Он и сообщил сотрудникам ГСУ СКР по Москве о махинациях 2011–2014 годов, после чего Хлыстов был задержан сотрудниками ВСУ СКР и арестован судом.

Свои показания Созанский подтвердил и в качестве свидетеля в военном суде.

Хлыстов вину не признавал, утверждая, что его оговорили. Защита военного настаивала на его полном оправдании.

Судья Гудзенко приговорил капитана третьего ранга Кирилла Хлыстова к девяти годам колонии строгого режима. Бывший военпред был лишен звания, однако с учетом смягчающего обстоятельства – наличия трех малолетних детей – штрафовать его не стали.

Суд взыскал с него весь ущерб, нанесенный военному ведомству, по иску последнего.

На причастность к афере проверялся и депутат Госдумы Алексей Лященко, однако в январе 2019 года ГСУ СКР по Москве вынесло постановление об отказе в возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее был назван ущерб от выявленной коррупции в России за 2018 год.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что органами безопасности было возбуждено 405 уголовных дел в сфере противодействия коррупции, еще около 7 тыс. дел возбуждено другими правоохранительными органами.

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