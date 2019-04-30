В Крайстчерче задержан мужчина после сообщения о взрывном устройстве

Новозеландская полиция задержала 33-летнего мужчину в ходе проверки сообщения о взрывном устройстве в одном из районов города Крайстчерч, в марте пережившего теракт.

«Офицеры полиции проводят проверку в пригороде Крайстчерча Филлипстауне после сообщения о подозрительных предметах, якобы находящихся в одном из пустующих домов. Был задержан 33-летний мужчина, который сейчас дает объяснения по поводу инцидента. В качестве меры предосторожности мы эвакуировали жителей всех домов на трех прилегающих улицах и просим жителей города воздержаться от посещения района», – приводит ТАСС сообщение полиции.

На месте инцидента работают офицеры полиции и отряд взрывотехников. Жители окрестных домов эвакуированы в Линвуд-колледж, который находится неподалеку.

Напомним, сообщение о взрывном устройстве на Ньюкасл-стрит в одном из районов города Крайстчерч поступило во вторник в 15.15 по местному времени (7.15 по Москве). На место сразу же прибыли отряды полиции, взрывотехников и пожарных.

15 марта на две мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии напали вооруженные люди и расстреляли находившихся там. 50 человек погибли, еще 48 человек получили ранения. 28-летний Брендон Таррант – пока единственный подозреваемый в нападении.

15 апреля шесть человек предстали перед судом по обвинению в незаконном распространении видео теракта в мечети.