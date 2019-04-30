Во вторник синоптики пообещали москвичам прохладную погоду без осадков.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут 5 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 11 градусов. Ветер прогнозируется северо-восточный, к вечеру – юго-восточный, силой 1 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.