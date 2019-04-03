В Польше рассказали об ожидании русскими жителями Латвии «зеленых человечков»

Русскоязычное население Латвии желает вторжения в страну российской армии, сообщили польские СМИ.

Причиной агрессивных настроений русских стало презрительное отношение латышей по отношению к русскоязычному национальному меньшинству, пишет Gazeta Wyborcza, передает ИноСМИ.

«У нас над латышами есть определенное преимущество, потому что мы разговариваем минимум на двух языках. Но они не относятся к нам как к равным», – рассказала польским журналистам русскоязычная студентка Лаура.

По ее словам, латвийцы до сих пор считают русских оккупантами и кидают косые взгляды на тех, кто говорит на русском.

«Несколько раз слышала от клиентов, что я оккупант. И на языке оккупанта они говорить не будут. То же самое в университете. Как только кто-то видит, что я пишу в телефоне кириллицей, со мной перестают разговаривать. Думаю уехать из Латвии, потому что государство нам ничего не дает», – сообщила девушка.

Как пояснил бывший глава латвийского государственного телеканала Иварс Белте, латыши начали бояться русскоязычного меньшинства после образования независимого государства в 1991 году. Польские журналисты подчеркивают, что после «аннексии» Крыма Россией латыши опасаются вторжения российской армии.

«Часть старшего поколения мечтает о том, чтобы в страну вошла «их армия». Они бы обрадовались присутствию «зеленых человечков». Но это маловероятно. Большинство россиян, особенно молодые, так не думают», – считает Белте.

Сообщается, что дабы успокоить страх латышей перед «российской агрессией» армия Латвии организовала закрытый семинар для журналистов, на котором рассказывается о стратегии на случай атаки, которая поможет держать оборону Риги в течение двух дней.

«За это время на место должны прибыть наши союзники по НАТО. Раньше я думал, что у нас нет никакого обдуманного плана на случай вторжения. К счастью, это не так», – заявил Белте.

Центр стратегических и бюджетных оценок США смоделировал начало войны между Россией и НАТО в Европе. Исследователи предположили, что Россия сможет захватить полностью или частично территории стран Прибалтики до того, как государства североатлантического альянса вмешаются в конфликт.

Ранее о «российской угрозе» странам Балтии и Польше говорила глава британского правительства Тереза Мэй.