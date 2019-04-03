Зрительница спектакля в Петербурге пожаловалась на пощечину от актрисы

В Петербурге зрители пожаловалась на пощечину от актрисы во время спектакля «Груз 300», спектакль подразумевал активное взаимодействие актеров и зрительного зала.

Одна из зрительниц рассказала о происшествии в соцсетях, по ее словам, ей надоело смотреть на насилие, и она вместе с подругами принялась танцевать, передает «Росбалт».

После этого актриса спектакля дала пощечину девушкам.

В интервью «Фонтанке» одна из организаторов мероприятия, художница Катрин Ненашева пояснила, в чем смысл подобных спектаклей.

По ее словам, в Москве уже прошло три подобных спектакля, четвертый по счету состоялся в Петербурге.

«Ситуации создавались абсолютно разные. Были «восстания», когда люди не хотели следовать условиям, которые мы предлагали, и пытались ломать сюжеты и сценарии. Были ситуации, когда люди проигрывали свои триггерные сюжеты и состояния, и это было для них серьезной терапией», – рассказала художница.

Она также пояснила, что смысл спектакля заключается в том, чтобы дать людям возможность проявлять чувства.

Ненашева уточнила, что на площадке спектакля всегда работает психолог и его помощники, которые «помогают людям понять, что им делать с их состоянием».

Пострадавшей девушке и ее подруге были принесены извинения, по словам Ненашевой, труппа готова выплатить денежную компенсацию.

«На следующий день одна из девушек связалась со мной и попросила об этом (возврате денег – прим. ВЗГЛЯД). От денег на медпомощь она отказалась, но попросила вернуть деньги за билеты. Деньги пока не дошли, они переводятся через TimePad, это процесс не быстрый», – сказала художница.

Также она пояснила, что девушка во время спектакля получила «легкую театральную пощечину».

«Такие же пощечины получили вместе с ней и другие люди, для которых этот опыт показался правильным. Никаких увечий ей никто не наносил. Никакого настоящего физического воздействия не было. Но если она будет подавать какие-то иски, мы готовы отвечать перед всеми инстанциями», – отметила Ненашева.