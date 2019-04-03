Кремль анонсировал предстоящие зарубежные визиты Путина

Планируется, что президент России Владимир Путин в мае примет участие в заседании лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане, а летом посетит Италию.

«Мы с президентом Токаевым вновь встретимся уже совсем скоро: 29 мая в Нур-Султане запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к пятилетию Евразийского экономического союза. Проведение этого юбилейного мероприятия именно в столице Казахстана весьма символично, поскольку именно там был подписан договор об учреждении ЕАЭС», – сказал Владимир Путин после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает ТАСС.

Также анонсирован и визит Владимира Путина в Италию летом этого года.

«Да, [президент такую поездку] планирует летом. Сроки пока не могу сказать, но планирует летом. Это есть в плане у президента», – сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

В конце марта Владимир Путин с официальным визитом посетил Киргизию, где лидеры двух стран внесли изменения в соглашение о военной базе России в Киргизии. Также во время встречи Владимиру Путину подарили коня и щенка.

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