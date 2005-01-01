На Украине Булдакову припомнили поддержку Крымской весны

Украинские блогеры и СМИ своеобразно отреагировали на смерть российского актера Алексея Булдакова, напомнив о том, что он включен в базу «Миротворца» за «антиукраинскую пропаганду».

Портал «Крым. Реалии» дал новость о смерти артиста с заголовком «Умер российский актер Алексей Булдаков, поддержавший аннексию Крыма». «Апостроф» пошел еще дальше и решил вообще не называть фамилию в заголовке: «Умер знаменитый российский актер из базы «Миротворца».

Портал 112.ua, как и многие другие украинские СМИ, также напомнил о том, что Булдаков был внесен в базу сайта «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду, открытую поддержку агрессивной политики России и манипулирование общественно значимой информацией».

В соцсетях некоторые украинские пользователи по-хамски отреагировали на смерть актера. Так, пользователь Facebook, который подписался как Шухевич Роман, заявил, что «еще одним уродом, подписавшимся под письмом за аннексию Крыма, стало меньше. Жди, Олеша, в аду следующих подписантов!»

В то же время многие украинские СМИ и пользователи не стали обращать внимание на то, что Булдаков подписал письмо в поддержку действий России в Крыму, вспомнив лишь о его известных ролях.

Портал «Обозреватель» наиболее подробно остановился на взаимоотношениях Булдакова с Украиной. Он напоминает, что актер неоднократно снимался в этой стране, а после 2014 года признавался, что переживает из-за трагических событий на Украине.

«Я был просто шокирован теми новостями, которые шли с Украины. Я смотрю то, что мне показывают по нашему телевидению. Когда идут с закрытыми лицами и скандируют «москалей на ножи», – приводит портал слова Булдакова.

Он признавался, что не отказался от своей позиции по той подписи. При этом подчеркивал, что никакой войны между Украиной и Россией быть не может.

Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни в Монголии. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Известность ему принесла роль генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты» и его сиквелах. Булдаков получил звание народного артиста России в 2009 году.