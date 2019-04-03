Наркоторговца с 8 кг героина задержали в Москве

В Москве задержан наркоторговец с 8 килограммами героина, сообщила замначальника пресс-службы городского ГУ МВД Екатерина Гузь.

«Сотрудники УНК ГУ МВД по Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – героина в особо крупном размере», – пояснила представитель ведомства, передает РИА «Новости».

Оперативники получили информацию о 33-летнем приезжем из ближнего зарубежья, который может быть причастен к распространению запрещенных веществ в московском регионе.

«Полицейские установили, что подозреваемый получал крупные партии высококонцентрированного героина в упаковках с печатями, далее разбавлял их, фасовал и распространял в виде закладок», – сказала Гузь.

По ее словам, во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Дмитровском шоссе.

«При личном досмотре в его рюкзаке было обнаружено более 500 свертков с порошкообразным веществом. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином массой более 1,3 килограмма», – добавила представитель ведомства.

При обыске в квартире по месту жительства у мужчины нашли свертки с порошкообразным веществом, экспертиза установила, что это также героин. Его масса составила свыше 6,5 килограмма, также был найден упаковочный материал.

«Общий вес изъятого героина составил более 8 килограммов... В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала Гузь.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».