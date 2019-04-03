В Раде отреагировали на требования Зеленского к Порошенко

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко вступилась за президента Петра Порошенко, которому команда кандидата Владимира Зеленского выдвинула ряд требований.

«Напомню Зе-команде – изменения в законы принимает Верховная рада, а не президент», – написала Геращенко в Facebook, посоветовав сторонникам Зеленского в парламенте активнее участвовать в голосовании.

По ее мнению, президент уже сделал, что мог, выступив с законодательными инициативами, а дальше дело за депутатами.

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Ранее команда кандидата Владимира Зеленского потребовала от Порошенко через контролируемое им парламентское большинство обеспечить принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов и «перезапустить работу Национального агентства по противодействию коррупции».

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