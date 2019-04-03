Японцев возмутили каникулы в честь новой эры «Рейва»

Жители Японии оказались недовольны грядущими десятидневными каникулами с 27 апреля по 6 мая в честь наступления новой эры «Рейва».

С особым беспокойством новость о таких продолжительных выходных восприняли сотрудники, которые работают по контрактам или с почасовой оплатой, они переживают из-за сильного сокращения доходов, сообщает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

В свою очередь японцы, работающие в сфере услуг, переживают, что из-за закрытия образовательных учреждений на время долгих каникул, их дети останутся без присмотра.

По данным опроса газеты «Асахи симбун», около 45% японцев «не рады» таким продолжительным каникулам.

«Если честно, я просто не знаю, как потратить время, когда тебе неожиданно предоставляют десятидневные каникулы», – сказал 31-летний японец Сэйсю Сато британскому изданию.

Такое настороженное отношение к каникулам связано еще и с тем, что обычно жители этой страны в течение года берут отпуск лишь на десять дней, сообщается со ссылкой на исследование японского турагентства Expedia Japan.

Напомним, в 2016 году император Акихито решил передать трон наследнику. Так, 1 мая 2019 года на престол взойдет его старший сын – наследный принц Нарухито, а вместе с этим начнется новая эра «Рэйва», что значит «рождение и взращивание культуры при сближении прекрасных людских сердец». Обычно это название используется при чеканке монет, производстве календарей и в официальных документах.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, как изменит Японию наступление новой эры.