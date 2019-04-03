Саакашвили рассказал, как испытывал «ломку»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хотя никогда и не пробовал наркотики, но знает, что такое «ломка», так как после потери власти в Грузии «не мог что-то строить, творить, улучшать».

«Это настоящее удовлетворение, настоящий кайф – служить народу. Когда можешь кому-то что-то сделать. Я, действительно, никогда не пробовал наркотики, но представляю что такое «ломка». Это когда не можешь что-то строить, творить, улучшать», – приводит слова Саакашвили РИА «Новости».

Он рассказал, что в первые годы после того, как потерял власть в Грузии, испытывал эту зависимость особенно сильно.

«Не то, что ты не в комфорте и с тобой не ходит охрана, это бред. Наоборот, охрана, протокол, это все некомфортно, это ограничивает. Но то, что ты не можешь создавать, изменять, строить...», – добавил он.

Об этом Саакашвили рассказал в документальном фильме «Миша», который опубликован в его соцсетях. Там же он рассказал, как живет в Амстердаме, где, по его словам, находится в безопасности и спокойствии, но чувствует себя как в некой тюрьме, «где каждый день происходит одно и то же, и все прогнозируемо».

Ранее Саакашвили заявил, что планирует вернуться на Украину и восстановить гражданство, но своим приоритетом считает возвращение на родину.

В Грузии он заочно осужден на тюремные сроки и объявлен в розыск.