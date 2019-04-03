Напавшие на больницу в Петербурге задержаны

Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны организатор и два исполнителя разбойного нападения на городскую больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Правоохранители задержали 45-летнего Сергея Грудецкого, который предположительно является организатором. Мужчина ранее был судим за разбой, сообщается на сайте пресс-службы СК.

Также были задержаны 42-летний Валерий Симбирев и 32-летний Алексей Симбирев, которые выступили исполнителями преступления; оба судимые за бандитизм.

Из материалов уголовного дела следует, что Грудецкий на автомобиле доставил к больнице братьев Симбиревых, которые надели медицинские халаты и колпаки с масками, выдавая себя за медработников, и зашли в больницу.

«Затем в служебном кабинете угрожая ножом, они жестоко избили кулаками, костылем и деревянной ножкой от кресла начальника отдела и главврача больницы, а также заместителя директора медицинского информационного центра, связав их руки пластиковыми строительными хомутами», – говорится в сообщении.

Злоумышленники похитили из сейфа начальника отдела 250 тыс. рублей и 2,5 тыс. евро, после чего скрылись с места происшествия.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.

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