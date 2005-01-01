В РФС отказались комментировать причастность Черчесова к нападению на Уткина

В РФС отказались прокомментировать газете ВЗГЛЯД версию спортивного комментатора Василия Уткина о том, что к нападению на него причастен главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Такие грязные вещи мы комментировать не будем», – сказала секретарь первого вице-президента РФС Никиты Симоняна.

Напомним, спортивный комментатор Василий Уткин сообщил, что после тренировки футбольной команды «Эгриси» неизвестный брызнул ему в лицо слезоточивым газом.

В организации нападения Василий Уткин заподозрил главного тренера сборной России Станислава Черчесова.