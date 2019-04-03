Многодетную россиянку отдали под суд за организацию изнасилования, пыток и убийства

Жительница Омска, воспитанница детдома 35-летняя Вера Бегун обвиняется в организации похищения, убийства и нескольких других преступлениях, в отношении нее расследуются 18 уголовных дел.

Бегун подозревается в организации изнасилования девушки своего брата, сообщает om1.ru. Узнав о том, что родственник якобы планирует отобрать у нее дом, который она хотела на время переписать на него, та решила отомстить.

Она пригласила брата, его девушку и своего друга в этот дом. Бегун связала брата, а друга заставила в присутствии всех насиловать девушку, при этом несовершеннолетний сын подозреваемой снимал происходящее на телефон, отмечает издание.

Через некоторое время молодой человек, насиловавший девушку, решил прийти с повинной в полицию. Бегун узнала об этом и вместе со своим сожителем вывезла его в лес, где мужчину заставили копать себе могилу.

Через некоторое время его, еще живого, откопали и привязали к дереву, решив утопить, но тот уже умер.

Также Бегун, по данным издания, причастна к похищению и организации сексуального рабства своей детдомовской подруги. Девушка на протяжении полутора месяцев подвергалась истязаниям, после чего ей удалось сбежать.

На данный момент уголовные дела в отношении Бегун переданы в суд, всего они составили 32 тома по 250 страниц, женщине угрожает 20 лет лишения свободы.

Отмечается, что у нее также есть несколько детей, которые проживают с бывшим супругом в Крыму. Кроме того, Бегун известна как активистка и общественный деятель, которая устраивала пикеты у здания мэрии Омска.