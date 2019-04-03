Вдова погибшего в Сирии офицера добилась выплат пенсии через суд

Вдове погибшего в катастрофе военного самолета Ан-26 в Сирии офицера удалось доказать через суд, что ее муж имеет посмертное право на статус ветерана боевых действий.

Елена Петина хотела добиться получения повышенной пенсии по случаю потери кормильца с учетом повышения их размеров и взыскания 24 865 рублей задолженности, пишет «Коммерсант».

Кроме того, вдова требовала установить факт выполнения ее супругом специальных задач на территории Сирии.

В военкомате офицера не хотели признавать участником боевых действий, ссылаясь на отсутствие у него необходимого удостоверения.

Центральный районный суд Волгограда установил, что офицер не получил документ, потому что «не вернулся живым к месту дислокации своей воинской части».

Суд обязал военный комиссариат выплачивать повышенную пенсию семье кавалера ордена Мужества, а также возместить все задолженности.

Капитан Сергей Петин служил в волгоградской воинской части. В Сирии он провел три месяца. Волгоградец был награжден медалью «Участник военной операции в Сирии» и Орденом Мужества за отличия, проявленные при проведении военной операции.

Ранее сообщалось, что семье погибшего в Сирии летчика так же пришлось судиться с военкоматом.

В апреле прошлого года военный журналист Денис Мокрушин рассказал историю судебных разбирательств, в результате которых моряки одного из кораблей Северного флота не смогли добиться выплат за командировку в Сирию.