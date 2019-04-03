Центр для предпринимателей «Мой Бизнес» откроют в Ингушетии

Власти Ингушетии до конца года откроют в регионе центр для предпринимателей «Мой Бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В Ингушетии за последние годы открылось пять центров оказания услуг для индивидуальных предпринимателей и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, еще один центр планируется открыть в первом полугодии 2019 года. Основная идея центра – объединить в одном здании все открытые центры под общим брендом «Мой бизнес», что решит проблему бюрократизма и сэкономит силы и время предпринимателя, сообщает пресс-служба минэкономразвития Ингушетии.

«Создание хороших условий для развития бизнеса это главное, что нужно сделать для того чтобы повысить темпы развития предпринимательства, да и всей Экономики в целом. Суть работы центра «Мой бизнес» заключается в помощи предпринимателю. Бизнесмены, придя в центр, смогут получить широкий спектр различных услуг в режиме «одного окна», – сообщил министр экономики республики Умалат Торшхоев.

В настоящее время в Ингушетии насчитывается 6 тыс. 652 человека, занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей. Власти региона рассчитывают, что в рамках нацпроекта к 2024 году эта цифра вырастет более чем в три раза и составит 22 тыс. человек.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Ингушетия участвует во всех пяти федеральных проектах: «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке»; «Популяризация предпринимательства»; «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».