В России предложен способ заработать на лесном фонде

Глава Рослесхоза Иван Валентик заявил, что необходимо создать госкорпорацию для лесохозяйственной деятельности, которая позволит зарабатывать на лесном фонде.

На сегодняшний день бизнес арендует около 240 млн га территории, а в целом площадь лесов в России составляет 1,2 млрд га. На данном этапе государство вынуждено нести значительные расходы на содержание этой территории, рассказал Валентик в интервью «Коммерсантъ».

«Она (госкорпорация) могла бы вобрать в себя вопросы, связанные с выполнением лесохозяйственных мероприятий на территории, которая сегодня не передана бизнесу, а это около 80%, – сообщил он.

По словам главы Рослесхоза, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба не поддерживают эту инициативу, поэтому был разработан законопроект, который разрешит лесхозам вести деятельность на региональном уровне через госучреждения.

Валентик подчеркнул, что лесные хозяйства всегда зарабатывали сами. Однако сейчас лесничества лишены возможности что-либо заработать и «вести нормальную хозяйственную деятельность».