Москвичей ожидает небольшая облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе температура составит 7–9 градусов тепла. В ночь на четверг прогнозируются заморозки, температура может опуститься до 3 градусов мороза, передает ТАСС.

Ветер днем северо-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 4–9 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до минус 6 градусов.