Появился учебник WADA на русском языке

Учебник университета Всемирного антидопингового агентства теперь доступен на русском языке, сообщает WADA.

Книга предназначена как для профессиональных спортсменов, так и для студентов. Как заявляет WADA, в учебнике представлен всесторонний обзор допинга в спорте, передает ТАСС.