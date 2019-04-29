В Белоруссии задержали одного из самых влиятельных людей страны

Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал заместителя госсекретаря Совета безопасности страны, бывшего начальника службы безопасности президента Александра Лукашенко – Андрея Втюрина, которого называют одним из самых влиятельных людей в стране.

Источники сообщили, что он был задержан неделю назад. Детали пока неизвестны, однако источники утверждают, что речь идет о взяточничестве, сообщает «Наша нива».

В его отношении возбуждено уголовное дело, коттедж Втюрина в Дроздах-2 опечатан.

Втюрин попал в Службу безопасности президента Белоруссии в 1995 году, дослужился до начальника этой службы. Лукашенко испытывал к нему самое высокое доверие, пишет портал. Его считали одним из самых влиятельных людей в Белоруссии.

Информацию о задержании подтвердили знакомые Втюрина. Речь идет о подозрении в получении крупной взятки, сообщает Tut.by.

Ранее также было возбуждено уголовное дело в отношении первого вице-президента Национального олимпийского комитета Андрея Асташевича, который много лет играл в хоккей в одной тройке с Лукашенко, отмечает портал.

В КГБ республики не комментируют информацию о задержании Втюрина, передает ТАСС.

Втюрин родился в Пензе в 1971 году, окончил Саратовское высшее военное училище МВД России.