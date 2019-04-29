Эксперт перечислил основные успехи Старовойта за 200 дней губернаторства

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29 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 16:21  |  vz.ru
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Как иностранные инвесторы вредят и помогают России

Крымские виноделы рискуют остаться без бутылок из-за иностранцевФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Иностранные санкции против Крыма стали применять даже отечественные компании, владельцами которых являются западные бизнесмены. Это внезапно обнаружили крымские производители вина, однако проблема может оказаться гораздо шире. Россия получает прибыль или убытки, когда отечественный бизнес приобретают иностранцы? Ответ на этот вопрос крайне противоречив. Подробности...
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Чем для России опасно сокращение военных расходов

Россия выпала из пятерки стран-лидеров с наибольшими военными расходамиФото: Виталий Невар/ТАСС
Россия вылетела из первой пятерки стран по расходам на военные нужды, следует из свежего доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ). В то время как глобальные траты на оружие ежегодно бьют рекорды, российский оборонный бюджет третий год подряд сокращается. Успела ли Россия качественно перевооружить армию? Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

Зеленский оказался еще большим демагогом, чем ПорошенкоФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
«Зеленский представляет для нас куда большую угрозу, чем Порошенко. Он еще не стал президентом, но уже бьет по отношениям между нашими странами». Такими словами находящиеся в России украинские политэмигранты комментируют гневную реакцию Владимира Зеленского на намерение России упростить выдачу гражданства для всех граждан Украины. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Детский «Голос» как урок элитам

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
При всей безобразности у скандала с победой дочери и внучки известных и богатых есть и позитивный результат. Он стал очередным флажком, которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит. Подробности...
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Треть украинских граждан мечтает свалить и без указов Путина

Владимир Добрынин, журналист
Украинские власти осудили решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Но претензии о разбазаривании человеческого капитала Украина может предъявить куче стран мира, прежде всего – самой себе. Подробности...
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Русский паспорт все равно лучше

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            Эксперт перечислил основные успехи Старовойта за 200 дней губернаторства

            29 апреля 2019, 15:06

            Текст: Алексей Нечаев

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            «Старовойт делает ставку на молодость, работоспособность и обладание современными управленческими качествами, среди которых есть правило – не руководить регионом из своего кабинета», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, оценивая результаты работы врио губернатора Курской области Романа Старовойта спустя 200 дней после назначения.

            «Начнем с ротации кадров, а она прошла в 14 областных структурах. Средний возраст сотрудников администрации омолодился на 15 лет – с 61 года до 47 лет. Старовойт делает ставку на молодость, работоспособность и обладание современными управленческими качествами, среди которых есть правило – не руководить регионом из своего кабинета. Именно поэтому Старовойт ежедневно посещает несколько объектов, проверяет работу транспорта и то, как организована уборка улиц», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

            «Кроме того, Старовойт уделяет большое внимание привлечению денег в бюджет. Сейчас работают 35 инвестиционных проектов, подкрепленных финансированием на сумму более 266,3 млрд рублей. Это, в свою очередь, обеспечит создание более четырех тысяч рабочих мест», – говорит политолог.  

            «Также заметным мероприятием стало объявление, что 2019 год в области будет объявлен Годом дорог. Для этого проекта уже сосредоточены силы и выделены финансы из бюджета. Взята под контроль и насущная мусорная реформа», – отмечает Кузнецов.

            Он также напомнил, что врио губернатора не оставил без внимания и сам город Курск – уже принято решение о строительстве набережной. На архитектурный конкурс пришло более 70 заявок со всей страны, сейчас они проходят общественное обсуждение.

            «Также очень важно то, что Старовойт, делая ставку на молодежь, уделяет огромное внимание спорту в его массовом проявлении. Жители присоединяются к утренним пробежкам лидера региона. За полгода в области прошло несколько новых чемпионатов и гонок. С подачи главы региона запущен интернет-ресурс «Kurskrun.ru», на котором все, кто увлекаются спортом, могут поделиться знаниями и в то же время поддержать малоимущих – деньги от регистрации на портале идут в фонд благотворительного марафона «Мир детства», – продолжает эксперт.

            По его словам, жители области также довольны открытостью власти.

            «Старовойт проявил себя как активный пользователь социальных сетей, а его официальная страница ВКонтакте стала площадкой, куда ежедневно приходят сотни сообщений и советов от жителей области. Кроме того, в работу запущен интернет-проект «dorogi46.ru», где можно узнать всю информацию о Годе дорог, и уже работает портал «Vmeste46» – эдакий аналог московского проекта «Активный гражданин», – пояснил эксперт.

            «Есть подвижки и в социальной сфере. За последнее время приобретены 17 школьных автобусов, 34 машины скорой помощи, передвижной маммограф, а также создается центр поддержки одаренных детей», – резюмировал Кузнецов.  

            Напомним, в октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Романа Старовойта. 


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