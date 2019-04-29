Эксперт перечислил основные успехи Старовойта за 200 дней губернаторства

«Старовойт делает ставку на молодость, работоспособность и обладание современными управленческими качествами, среди которых есть правило – не руководить регионом из своего кабинета», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, оценивая результаты работы врио губернатора Курской области Романа Старовойта спустя 200 дней после назначения.

«Начнем с ротации кадров, а она прошла в 14 областных структурах. Средний возраст сотрудников администрации омолодился на 15 лет – с 61 года до 47 лет. Старовойт делает ставку на молодость, работоспособность и обладание современными управленческими качествами, среди которых есть правило – не руководить регионом из своего кабинета. Именно поэтому Старовойт ежедневно посещает несколько объектов, проверяет работу транспорта и то, как организована уборка улиц», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

«Кроме того, Старовойт уделяет большое внимание привлечению денег в бюджет. Сейчас работают 35 инвестиционных проектов, подкрепленных финансированием на сумму более 266,3 млрд рублей. Это, в свою очередь, обеспечит создание более четырех тысяч рабочих мест», – говорит политолог.

«Также заметным мероприятием стало объявление, что 2019 год в области будет объявлен Годом дорог. Для этого проекта уже сосредоточены силы и выделены финансы из бюджета. Взята под контроль и насущная мусорная реформа», – отмечает Кузнецов.

Он также напомнил, что врио губернатора не оставил без внимания и сам город Курск – уже принято решение о строительстве набережной. На архитектурный конкурс пришло более 70 заявок со всей страны, сейчас они проходят общественное обсуждение.

«Также очень важно то, что Старовойт, делая ставку на молодежь, уделяет огромное внимание спорту в его массовом проявлении. Жители присоединяются к утренним пробежкам лидера региона. За полгода в области прошло несколько новых чемпионатов и гонок. С подачи главы региона запущен интернет-ресурс «Kurskrun.ru», на котором все, кто увлекаются спортом, могут поделиться знаниями и в то же время поддержать малоимущих – деньги от регистрации на портале идут в фонд благотворительного марафона «Мир детства», – продолжает эксперт.

По его словам, жители области также довольны открытостью власти.

«Старовойт проявил себя как активный пользователь социальных сетей, а его официальная страница ВКонтакте стала площадкой, куда ежедневно приходят сотни сообщений и советов от жителей области. Кроме того, в работу запущен интернет-проект «dorogi46.ru», где можно узнать всю информацию о Годе дорог, и уже работает портал «Vmeste46» – эдакий аналог московского проекта «Активный гражданин», – пояснил эксперт.

«Есть подвижки и в социальной сфере. За последнее время приобретены 17 школьных автобусов, 34 машины скорой помощи, передвижной маммограф, а также создается центр поддержки одаренных детей», – резюмировал Кузнецов.

Напомним, в октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Романа Старовойта.