США усмотрели угрозу в «интернете вещей»

Американские сенаторы 30 апреля проведут слушания по вопросу усиления кибербезопасности «интернета вещей».

Документ размещен на сайте законодательного органа. В Сенате намерены рассмотреть угрозы безопасности, создаваемые интернетом вещей. Кроме того, планируется проработать меры, стимулирующие производителей встраивать системы безопасности в устройства и сети, передает «Regnum».

В документе сказано, что сенаторы рассмотрят важность безопасности сетей 5G, а также, какие меры будут предприняты государством, предпринимателями и потребителями для обеспечения кибербезопасности «Интернета вещей».

Ранее конгрессмены США внесли на рассмотрение законопроект о кибербезопасности «интернета вещей». В отношении устройств, способных подключаться к Сети, устанавливаются определенные риски и уязвимости, а также способы противодействия таким уязвимостям.

Если закон будет принят, разработчиков девайсов обяжут предоставить правительству доступ к «прошивке». Под регулирование попадут голосовые ассистенты-колонки, «умная» домашняя электроника, smart-TV, системы «умный дом» и т. д.