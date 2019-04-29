Эксперты оценили первые 200 дней работы врио главы Башкирии

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29 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:13  |  vz.ru
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Как иностранные инвесторы вредят и помогают России

Крымские виноделы рискуют остаться без бутылок из-за иностранцевФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Иностранные санкции против Крыма стали применять даже отечественные компании, владельцами которых являются западные бизнесмены. Это внезапно обнаружили крымские производители вина, однако проблема может оказаться гораздо шире. Россия получает прибыль или убытки, когда отечественный бизнес приобретают иностранцы? Ответ на этот вопрос крайне противоречив. Подробности...
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Россия в Донбассе учла ошибки паспортизации на Кавказе

Российский паспорт для жителей Донбасса, возможно, еще более важен, чем был в свое время для осетин и абхазовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Сюжет вокруг облегчения процедуры для получения российского гражданства жителями Украины заставил вспомнить нечто похожее, происходившее много лет назад на Кавказе. Многие немедленно провели аналогии, вспоминая раздачу паспортов РФ жителям Южной Осетии и Абхазии. Однако в реальности между этими двумя политическими историями имеется колоссальная разница. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

Зеленский оказался еще большим демагогом, чем ПорошенкоФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
«Зеленский представляет для нас куда большую угрозу, чем Порошенко. Он еще не стал президентом, но уже бьет по отношениям между нашими странами». Такими словами находящиеся в России украинские политэмигранты комментируют гневную реакцию Владимира Зеленского на намерение России упростить выдачу гражданства для всех граждан Украины. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Детский «Голос» как урок элитам

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
При всей безобразности у скандала с победой дочери и внучки известных и богатых есть и позитивный результат. Он стал очередным флажком, которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит. Подробности...
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Треть украинских граждан мечтает свалить и без указов Путина

Владимир Добрынин, журналист
Украинские власти осудили решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Но претензии о разбазаривании человеческого капитала Украина может предъявить куче стран мира, прежде всего – самой себе. Подробности...
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Русский паспорт все равно лучше

Дмитрий Ольшанский, публицист
Россия – заметно более благополучная страна, чем некоторые ее соседи: своим простым рублем пережмет механически скопированную из двадцатого века «свободу», которую больше не хотят оплачивать ни американцы, ни европейцы. Подробности...
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            Эксперты оценили первые 200 дней работы врио главы Башкирии

            29 апреля 2019, 12:56

            Текст: Александр Колпаков

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            «Хабиров проявляет открытость, идет на постоянный контакт с населением. Он все время в поездках, все время привлекает к общению молодежь, использует новые каналы коммуникаций. И в связи с этим его рейтинг очень вырос», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, говоря о результатах работы врио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

            «Хабиров уже 200 дней находится в должности врио главы республики, и сейчас он очень резко включился в будущую кампанию, делая множество полезных дел для региона, обладая мощным лоббистским ресурсом и влиянием. В Башкирии наблюдается серьезное кадровое обновление и сейчас собирается новая команда региональных функционеров», – заявил газете ВЗГЛЯД президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

            «Что еще важно – Хабиров проявляет открытость, идет на постоянный контакт с населением. Он все время в поездках, все время привлекает к общению молодежь, использует новые каналы коммуникаций. И в связи с этим его рейтинг очень вырос, на сегодняшний день он поднялся до 63%, что лишний раз доказывает эффективность его деятельности за эти месяцы работы», – добавляет Гусев.

            В свою очередь профессор кафедры политологии философии и социологии БАГСУ Сергей Лаврентьев считает, что Хабиров за прошедшие 200 дней справился с возложенной на него работой.

            «Он сразу вошел в курс дела. Республика ему хорошо знакома, он здесь вырос, работал. Себя он зарекомендовал как энергичного руководителя, владеющего ситуацией в регионе. Он пытается анализировать проблемы, использует опыт и знания специалистов», – заявил Лаврентьев газете ВЗГЛЯД.

            «В настоящее время в республике идет процесс кадровой ротации, что вполне естественно для будущего руководителя. Он узнаваем, уже дана положительная оценка его деятельности. Следствием этого также является то, что Хабирова принимают в московских кабинетах, где он поднимает вопросы инвестирования, лоббирует интересы региона, действуя активно и решительно», – говорит Лаврентьев.

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Радий Хабиров был назначен врио главы Республики Башкортостан в октябре 2018 года. Перед ним была поставлена задача решить массу проблем, включая острый вопрос экологии. По словам экспертов, для их решения врио губернатора выстраивает системные процессы во всех структурах власти в регионе – вместо печально известного «принципа ручного управления».

            Также политологи отмечают запуск по всей республике форумов «Управдом», на которых будут определены механизмы контроля гражданами работы по реформе ЖКХ. Кроме того, в республике налажена работа по программе комплексного ремонта подъездов, создано информативное бюро по качеству дорог в регионе. Правоохранительным органам поручено в кратчайшие сроки разобраться с нелегальной добычей полезных ископаемых в республике. Помимо этого, в республике проводится оптимизация штатов в административных учреждениях здравоохранения, что позволит поднять зарплату врачей.

            Особо отмечают эксперты работу Хабирова с соцсетями: на его аккаунт в Instagram подписалось 260 000 человек, в Facebook – 20 000 читателей, ВКонтакте – 130 000 подписчиков. В соцсетях ведутся дискуссии, а региональные чиновники отвечают на жалобы граждан прямо в комментариях. Также создана отдельная страница в Facebook для коммуникации врио главы республики с представителями малого и среднего бизнеса.

            Напомним, ранее в Башкирии подвели итоги мониторинга жалоб россиян в соцсетях. 


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