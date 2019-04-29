Эксперты оценили первые 200 дней работы врио главы Башкирии

«Хабиров проявляет открытость, идет на постоянный контакт с населением. Он все время в поездках, все время привлекает к общению молодежь, использует новые каналы коммуникаций. И в связи с этим его рейтинг очень вырос», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, говоря о результатах работы врио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

«Хабиров уже 200 дней находится в должности врио главы республики, и сейчас он очень резко включился в будущую кампанию, делая множество полезных дел для региона, обладая мощным лоббистским ресурсом и влиянием. В Башкирии наблюдается серьезное кадровое обновление и сейчас собирается новая команда региональных функционеров», – заявил газете ВЗГЛЯД президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«Что еще важно – Хабиров проявляет открытость, идет на постоянный контакт с населением. Он все время в поездках, все время привлекает к общению молодежь, использует новые каналы коммуникаций. И в связи с этим его рейтинг очень вырос, на сегодняшний день он поднялся до 63%, что лишний раз доказывает эффективность его деятельности за эти месяцы работы», – добавляет Гусев.

В свою очередь профессор кафедры политологии философии и социологии БАГСУ Сергей Лаврентьев считает, что Хабиров за прошедшие 200 дней справился с возложенной на него работой.

«Он сразу вошел в курс дела. Республика ему хорошо знакома, он здесь вырос, работал. Себя он зарекомендовал как энергичного руководителя, владеющего ситуацией в регионе. Он пытается анализировать проблемы, использует опыт и знания специалистов», – заявил Лаврентьев газете ВЗГЛЯД.

«В настоящее время в республике идет процесс кадровой ротации, что вполне естественно для будущего руководителя. Он узнаваем, уже дана положительная оценка его деятельности. Следствием этого также является то, что Хабирова принимают в московских кабинетах, где он поднимает вопросы инвестирования, лоббирует интересы региона, действуя активно и решительно», – говорит Лаврентьев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Радий Хабиров был назначен врио главы Республики Башкортостан в октябре 2018 года. Перед ним была поставлена задача решить массу проблем, включая острый вопрос экологии. По словам экспертов, для их решения врио губернатора выстраивает системные процессы во всех структурах власти в регионе – вместо печально известного «принципа ручного управления».

Также политологи отмечают запуск по всей республике форумов «Управдом», на которых будут определены механизмы контроля гражданами работы по реформе ЖКХ. Кроме того, в республике налажена работа по программе комплексного ремонта подъездов, создано информативное бюро по качеству дорог в регионе. Правоохранительным органам поручено в кратчайшие сроки разобраться с нелегальной добычей полезных ископаемых в республике. Помимо этого, в республике проводится оптимизация штатов в административных учреждениях здравоохранения, что позволит поднять зарплату врачей.

Особо отмечают эксперты работу Хабирова с соцсетями: на его аккаунт в Instagram подписалось 260 000 человек, в Facebook – 20 000 читателей, ВКонтакте – 130 000 подписчиков. В соцсетях ведутся дискуссии, а региональные чиновники отвечают на жалобы граждан прямо в комментариях. Также создана отдельная страница в Facebook для коммуникации врио главы республики с представителями малого и среднего бизнеса.

Напомним, ранее в Башкирии подвели итоги мониторинга жалоб россиян в соцсетях.