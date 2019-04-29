Жителям Шри-Ланки запретили закрывать лица

Власти Шри-Ланки ввели запрет носить одежду, закрывающую лицо.

Президент страны Майтрипала Сирисена запретил жителям носить одежду, закрывающую лицо. Данная мера принята, чтобы облегчить идентификацию граждан после серии терактов и для розыска совершивших их экстремистов, сообщает ТАСС со ссылкой на Times of India.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. Сообщалось о 359 погибших, однако позже выяснилось, что эти данные были преувеличены. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала, кто кого убивает на Шри-Ланке.