Москвичей предупредили о закрытии двух станций «красной» ветки метро

В пятницу, 3 мая, планируется временно закрыть две станции Сокольнической линии – «Румянцево» и «Саларьево», сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

«Временные ограничения необходимы для присоединения нового участка линии к действующей сети метрополитена», – говорится в сообщении на сайте Московского метрополитена.

Отмечается, что поезда Сокольнической линии будут курсировать только между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Тропарёво». До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ.

В обычном режиме Сокольническая линия возобновит работу в 4 мая в 5:30 утра.