Подросток подорвался на снаряде в Туве

Подросток пострадал при взрыве снаряда на военном полигоне недалеко от села Кара-Хаак в Туве, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол на аппаратном совещании.

По словам главы республики, инцидент произошел в субботу, 27 апреля, передает РИА «Новости».

«Нам было сообщено, что в селе подорвался на снаряде несовершеннолетний», – сказал он.

Мальчик был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. При этом в настоящее время врачи оценивают его состояние как стабильное.

Отмечается, что на военный полигон пробрались

трое подростков. Следственный комитет выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга подорвался на мине времен войны, когда собирал металлолом.