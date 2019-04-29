Южная Корея открыла для туристов зону безопасности на границе с КНДР

Власти Республики Корея решили с 1 мая открыть туристам доступ в Объединенную зону безопасности в пункте Пханмунджом на границе с КНДР, сообщило южнокорейское министерство национальной обороны.

С 1 мая туристам станет доступна южная часть Объединенной зоны безопасности в Пханмунджоме. Гости смогут увидеть голубые павильоны для военных переговоров, пройтись по пешеходному мосту, на котором Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын вели личную беседу, а также посмотреть на дерево, высаженное лидерами КНДР и Южной Кореи, передает ТАСС.

Граждане Республики Корея могут оформить заявку на тур в Объединенную зону безопасности на сайте Национальной разведывательной службы, а иностранцы – через аккредитованные туристические агентства.

Объединенная зона безопасности в Пханмунджоме на границе двух корейских государств находится под юрисдикцией Командования ООН, которое, по сути, представлено американскими военными. Она создана после окончания Корейской войны 1950-1953 годов. Это единственное место на границе, где северокорейские и южнокорейские военные несут службу на расстоянии нескольких метров друг от друга. Ранее в этой зоне неоднократно происходили вооруженные инциденты, последний – в ноябре 2017 года.

Напомним, 25 апреля состоялась встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Подводя ее итоги, российский президент заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, но для этого все заинтересованные стороны должны уважать интересы друг друга.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об особенностях имиджа лидера КНДР.

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