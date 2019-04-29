В понедельник синоптики пообещали москвичам прохладную погоду без осадков.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром столбики термометров в Москве покажут 9 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 10 градусов. Ветер прогнозируется северо-восточный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.