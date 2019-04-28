Boeing 767 с горящим двигателем совершил экстренную посадку в ЮАР

Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe после вероятного возгорания двигателя совершил экстренную посадку в международном аэропорту Тамбо, вблизи Йоханнесбурга в ЮАР, сообщает британский таблоид The Sun.

По сведениям журнала, возгорание могло произойти из-за столкновения воздушного судна с птицей. Самолет выполнял рейс Йоханнесбург – Хараре и должен был приземлиться в зимбабвийской столице в 20.41 по местному времени (21.41 мск), передает ТАСС.

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