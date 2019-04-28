В Башкирии сильным ветром сорвало крыши 12 домов

Ветер в Башкирии, порывы которого достигали 21 метра в секунду, сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в МЧС по региону.

Частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах, передает РИА «Новости».

В Ишимбайском районе в участковой больнице села Петровское повредилась крыша на площади 90 квадратов, уточнили в МЧС по региону.

Сообщается, что на месте происшествий работают 13 единиц техники и 26 человек.

В октябре 2017 года шквалистый ветер поднялся в Волгограде, он повалил деревья, сорвал металлические листы с домов и снес торговые палатки.