Кремль объяснил осторожность Китая в отношениях с Россией

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» объяснил, почему китайские экономические структуры проявляют осторожность во взаимодействии с Россией.

Песков сообщил, что это связано с санкциями против России. «Да, многие китайские банки и экономические структуры вынуждены с оглядкой относиться на те рестрикции, которые применяют американцы и другие страны, потому что все-таки мы живем в век взаимозависимой экономики», – приводит его слова ТАСС.

По словам представителя Кремля, несмотря на то, что китайские партнеры достаточно часто проявляют осторожность, это не означает, что они являются сторонниками санкций.

Песков считает, что российско-китайским отношениям нужно дать время на развитие. Он напомнил, что товарооборот между Россией и Китаем составляет около 100 млрд долларов. Таких показателей, подчеркнул он, нельзя было представить 10 лет назад.

«Это, наверное, лучшим образом свидетельствует о том, что этот маховик раскручивается и поступательное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества дает свои плоды», – пояснил пресс-секретарь президента.

Песков также отметил, что используемые китайскими властями методы управления экономикой не обязательно будут работать в России, в этом вопросе нужно быть осторожными.