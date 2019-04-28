Опубликовано видео перелета опытного МС-21 из Иркутска в Ульяновск

Авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300, который совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск, где он пройдет покраску.

Лайнер совершил беспосадочный перелет. Полет прошел в штатном режиме, у экипажа замечаний к работе лайнера нет, передает РИА «Новости».

В Ульяновске самолет покрасят по серийным технологиям. После этого он совершит перелет на аэродром Раменское в Жуковском для летных испытаний.

В марте состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300.

МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Вместимость – от 150 до 211 пассажиров. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году.