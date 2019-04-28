Москвичей предупредили о заморозках

В начале недели ночная температура в Московском регионе опустится ниже 0 градусов, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В начале следующей недели мы будем находиться под влиянием антициклона и переменной облачности; без осадков. Температура в ночные часы 29 апреля составит около 0 °С, по области до -3 °С, заморозки», – передает его слова РИА «Новости».

30 апреля ночью температура может опуститься до 0 градусов в Москве и до -2 градусов в Подмосковье. В среду ночные показатели составят +1...-3 в Москве и -1...+4 в Подмосковье.

В воскресенье москвичей ожидают переменная облачность, кратковременный дождь.