Французский путешественник пересек Атлантический океан в бочке

В субботу вечером 72-летний французский путешественник Жан-Жак Савен завершил пересечение Атлантического океана в бочке, сообщает Agence France-Presse.

«После 122 дней и 9 часов плавания я пересек меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря. Путешествие завершено. Всем спасибо!», – передает слова Жана-Жака Савена ТАСС.

По его словам, он намерен немного отдохнуть на трэверзе в одном из портов региона, после чего решить вопрос с транспортировкой судна назад во Францию. Сейчас его бочка, которая не имеет собственного двигателя, дрейфует по течению в сторону Флориды.

Француз отправился в путешествие в декабре. Он отплыл от Канарских островов, до Карибкского бассейна добрался за несколько месяцев.

Его бочка перемещалась исключительно за счет течения и ветров. У судна нет паруса – это выкрашенный в оранжевый цвет цилиндрический контейнер длиной в 3 м и шириной в 2,10 м. Бочка изготовлена из толстой фанеры, имеет массу в 450 кг. Внутри находится пространство объемом в 6 куб. метров, там размещены койка, кухня, столик для морских карт и навигационного оборудования. Судно построено на одной из верфей департамента Жиронда (юго-запад Франции).

Теперь Жан-Жак Савен собирается самостоятельно, без каких-либо вспомогательных средств, переплыть пролив Ла-Манш.