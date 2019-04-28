Мужчина-модель в Бразилии умер на подиуме после падения

В бразильском Сан-Паулу 26-летний мужчина-модель Талес Соарес упал на подиуме во время показа на неделе моды и умер, сообщает издание Folha de S.Paulo.

Мужчине стало плохо во время показа одежды бренда Ocksa. Он наступил на шнурки и упал. После этого, пишет издание, Соареса начало трясти, из его рта пошла пена, сообщает «Комсомольская правда».

Медики оказали Соаресу первую помощь, его экстренно госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось.

Зрители, присутствовавшие на показе, не поняли, что происходит, приняли падение за часть шоу.